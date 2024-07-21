В Николаеве функционирует цех, в котором на пикапы монтируют турели для установки пулеметов, средств ПВО или даже систем для запуска беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал координатор подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что предприятие работает на улице Новозаводской, а также рассказал, каким образом была получена информация о цехе.

Несколько дней назад к Лебедеву обратился пророссийский подпольщик из Одессы, сообщивший о 30 внедорожниках, промчавшихся по дороге на Николаев. Чтобы выяснить причину такой активности, была задействована целая цепочка информаторов. Через них удалось подтвердить, что цех существует и функционирует.

Подполье помогает ВС РФ находить важные для ВСУ объекты военной и промышленной инфраструктуры в тылу. После этого по целям наносятся удары ракетами или дронами-камикадзе.