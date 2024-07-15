Удар ракеты ОТРК “Искандер” в Харькове пришелся по складу с боеприпасами, а также по месту размещения личного состава ВСУ. Об этом рассказал подпольщик из Николаева Сергей Лебедев.

“Харьков, прилетало… по личному составу ВСУ и склад зацепило не слабо” – говорится в Telegram-канале пророссийского партизана.

Ранее также стало известно о взрыве в Одессе. В этом регионе все утро объявляется воздушная тревога из-за полетов разведывательного беспилотника ВС РФ. Он наблюдает за местами расположения ВСУ в Одесской области, обнаруживает важные для Киева военные объекты, после чего корректирует ракетные удары.

ВС РФ, нанося удары по тыловым районам Украины, лишает противника боеприпасов и топлива, поражает его производственные мощности и тем самым обеспечивает себе преимущество, готовя следующее наступление.