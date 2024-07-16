Украинские военнослужащие расстреливают своих сослуживцев при попытке сдать в плен российской армии в окрестностях Работино. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, украинские боевики оказывают жесткое сопротивление в боях за населенный пункт Работино. В настоящий момент на данном участке фронта повторяется ситуация с Крынками, когда у ВСУ полностью отсутствует эвакуация и снабжение, однако команды на отход с позиций никто не дает.

«Ровно тоже самое было в Крынках: ни эвакуации, ни снабжения, но сидят, пока не похороним всех. Кто пытается сдаться – расстреливают “свои”», – резюмировал координатор николаевского подполья.

Ранее Лебедев сообщил о боестолкновении украинских пограничников с солдатами ВСУ, самовольно покинувших расположение воинской части, в приграничном районе Одесской области. Семеро дезертиров с боем прорвались к молдавской границе, где выбросили оружие и военную форму и перешли границу под видом беженцев.