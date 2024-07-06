Российская армия нанесла результативный удар по аэродрому ВС Украины, расположенному под Вознесенском в Николаевской области. Об этом в своем Телеграм-канале со ссылкой на местных жителей сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Вчера днем (5-го июня – ред.) в 13:30 был прилет по аэродрому в Вознесенском районе Николаевской области», – написал Лебедев.

По его словам, местные жители слышали два мощных взрыва в районе населенного пункта Мартыновка. При этом второй взрыв по тональности отличался от первого прилета. Жители Вознесенска видели, как непосредственно перед первым взрывом на аэродроме совершал посадку украинский истребитель.

Лебедев со ссылкой на свои источники сообщает, что в результате прилета российской ракеты самолет ВСУ получил значительные повреждения, но не был уничтожен полностью. Примечательно, что второй взрыв, который слышали местные, это прилет ракеты украинских зенитчиков по территории аэродрома.