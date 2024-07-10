Люди старшего поколения с удовольствием пересматривают советские фильмы, восхищаясь их привлекательными персонажами. Однако на самом деле под привлекательностью героев скрывались патологогическая агрессивность, склонность к авантюризму и даже психопатия, рассказал портал Life.ru.

Так, знаменитый Жорж Милославский в фильме “Иван Васильевич меняет профессию”, страдал ярко выраженным асоциальным расстройством. Он не только был готов пойти на любую авантюру, но еще и умело подавал себя с выгодной стороны и навязать другим людям мнение о свой значимости.

Геша Козодоев из “Бриллиантовой руки” – это типичный нарцисс, зацикленный исключительно на себе и свой внешности. Андрею Миронову удалось блестяще воплотить этот образ.

Самый обаятельный мошенник Остап Бендер – еще один персонаж с асоциальным расстройством. Он манипулирует людьми, обладает способностью обмануть любого человека. Кроме того, у него также прослеживается склонность к авантюрам.

Самую строгую оценку психолог Станислав Самбурский дал Сидору Лютому из фильма “Неуловимые мстители”. Привлекательность его только внешняя, причем под ней скрывается склонность к насилию и агрессии. Также он полностью закрыт эмоционально.