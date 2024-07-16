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В ночь на 16 июля в Киевской области прозвучали сильные взрывы. О них рассказали украинские мониторинговые Telegram-каналы

Они же сообщили о воздушной тревоге, которая была объявлена в нескольких областях. В том числе, и Киевской.

Если следовать хронологии, то сперва взрывы прогремели в одном из пригородов Днепропетровска. Затем в Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также в столичном регионе включили воздушную тревогу.

Какие именно цели поражены в Днепропетровске и Киеве, сейчас неизвестно.

ВС РФ продолжают атаковать тыловые объекты противника. Под удар попадают аэродромы, места размещения боевиков ВСУ, склады с топливом и боеприпасов. Также Россия методично выводит из строя энергосистему Украины, которая уже дышит на ладан. На данный момент в отдельных регионах выключают свет на 12-14 часов, причем это далеко не предел.