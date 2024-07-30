Российские военные в зоне спецоперации взяли в плен украинского пехотинца Альберта Григоровича, который в ходе допроса рассказал, как украинское командование вновь отправляет на фронт военнослужащих ВСУ, побывавших в российском плену. По его словам, сначала освобожденные из плена бойцы проходят проверку в СБУ на предмет возможного сотрудничества с российской разведкой. И если у экс-пленного нет военной специальности, то они попадают в штурмовые отряды.

«Вернувшихся из плена полгода маринуют, удерживают, проверяют на вшивость, на работу с Россией. Держат в резервных ротах под присмотром… А потом с резервных рот тебя опять могут посылать на штурмовые действия, только уже без твоего согласия», – рассказал военнопленный.

Григорович подчеркнул, что в штурмовые отряды попадают даже бойцы, не имеющие опыта в стрелковых боях. Кроме того, в ходе штурма эти военнослужащие чаще всего отправляются впереди остальной группы.

Также Альберт Григорович рассказал, почему мирное украинское население стало негативно воспринимать украинских военных. Многие ВСУшники, возвращаясь во время отпуска в украинские тыловые города, начинают вести себя вседозволенно. Поэтому к ним и формируется у гражданских соответствующее отношение.