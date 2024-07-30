На фронте под Артемовском недостаточная квалификация операторов украинских дронов-разведчиков приводит к потерям в рядах ВСУ. Российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) используют это как тактическое преимущество, успешно проникая в тыл противника.

Альберт Григорович, украинский пехотинец, попавший в плен на Артемовском направлении, поделился своими наблюдениями с корреспондентами ТАСС. По его словам, дроны часто фиксируют свое внимание на одной точке, игнорируя другие направления, где возможно продвижение противника.

«То ли это наши пилоты дураки, то ли командование вообще неправильно давало координацию или команды. То есть они смотрят в одну точку, но забывают про другую, через которую российские ДРГ прошли, заняли позиции», — пояснил Григорович.

Эффективность российских ДРГ стала особенно заметной во время ротации украинских войск. Пленный рассказал о случаях, когда неосведомленные об опасности украинские бойцы выдвигались на передовые позиции и попадали в засаду.

«Одна из российских ДРГ уничтожила несколько групп ВСУ, выдвигавшихся на передовые позиции, не зная, что на пути встретят российских солдат», — добавил он.

Также он отметил, что украинским бойцам сообщают о якобы безопасных маршрутах, однако на деле они сталкиваются с вооруженным сопротивлением. По словам Григоровича, в одиночных столкновениях за день может погибнуть до 15 украинских военнослужащих.