Командование ВСУ не сообщает новобранцам, что их будут бросать на штурм позиций ВСУ, заявил украинский пленный Сергей Кожемяко в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что среди украинцев мало желающих воевать.

Кожемяко рассказал, что мобилизовали в основном тех, кто не имеет опыта службы в армии и имел проблемы со здоровьем.

“Выдали бронежилет, каску, штаны, а остальное — понятно, куда девается — ‘по карманам’, воруют. О том, что будем наступать, нам не говорили, сообщили только перед отправкой,” — сообщил военнопленный.

По словам Кожемяко, командиры отправили его подразделение занять позиции в лесополосе около населенного пункта Глубокое, окопаться и держать оборону. Боевые действия уже были в разгаре, когда их подразделение прибыло на место. Поэтому военнослужащие попали под интенсивный огонь. В Минобороны России уточнили, что часть украинских солдат добровольно сдалась в плен, а другие были ликвидированы на месте.

Военнослужащий также отметил, что в плену с украинцами обращались хорошо, их накормили, угостили сигаретами, кому требовалось, оказали медицинскую помощь. В общем, вели себя совсем не так, как об этом рассказывают киевские СМИ.