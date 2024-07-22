13 националистов “Азова” (террористическая организация, запрещенная в России), оказавшиеся в плену ВС РФ еще два года назад, обратились к своим сослуживцам, разъезжающим по Европе с пропагандистской миссией.

Они призвали оказать влияние на “побратимов”, остающихся на фронте, чтобы те сдавались в плен и прекращали бессмысленное участие в боевых действиях.

12 из 13 военнослужащих “Азова” призвали также не повторять их ошибок, так как ни к чему хорошему продолжение противостояния не приведет.

Боевики “Азова” попали в плен большими группами сперва в Мариуполе, а затем и в Авдеевке в 2023 году. И в том, и в другом случае они прятались в подземных ходах крупных промышленных предприятий.

Часть “азовцев”, захваченных в Мариуполе, попали под обмен и некоторое время находились в Турции, однако оттуда их забрал украинский президент Владимир Зеленский.