В Харьковскую область с рабочим визитом нагрянули президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский. Глава киевского режима посетил район Волчанска, где оценил ситуацию на передовой и вручил награды военнослужащим, сообщает “МК” со ссылкой на украинские источники.

Зеленский, чьи полномочия истекли в мае, надеется, что ВСУ сумеют вытеснить российские подразделения из Волчанска. Командование ВСУ постоянно отправляет туда дополнительные силы.

В ходе визита планировалась фотосессия Зеленского на фоне военных действий. Он намеревался сделать красивую картинку своего визита на передовую, но эти планы были нарушены российскими военными. Они выпустили по позициям ВСУ несколько планирующих авиабомб ФАБ и заставили Зеленского снимать видео в хорошо укрепленном бункере. Там же он раздавал награды боевикам.

Источники отмечают, что эта поездка могла быть связана с подготовкой к контрнаступлению, планируемому на конец лета. Российская сторона активно использует артиллерийские и авиационные удары для удержания позиций, а также для предотвращения дальнейших наступлений ВСУ.