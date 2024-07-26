На знаменитом бельгийском автодроме «Спа-Франкоршам» прошел второй тренировочный заезд 14-го этапа чемпионата «Формулы-1». В этот раз лидером стал британский гонщик из команды «Макларен» Ландо Норрис, показав время круга 1 минута 42,260 секунды, что стало лучшим результатом дня.

Его напарник по команде, австралиец Оскар Пиастри, уступил Норрису всего 0,215 секунды и занял второе место. Третьим к финишу с небольшим отрывом в 0,217 секунд пришел нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», что добавило интриги в предстоящие заезды.

Эти результаты указывают на повышенную конкуренцию перед субботней квалификацией, которая определит стартовые позиции на воскресной гонке. В преддверии этого события, участники и болельщики с нетерпением ожидают третью свободную практику, которая также пройдет в субботу, 27 июля. Эти заезды не только помогут спортсменам лучше адаптироваться к трассе, но и предоставят возможность дополнительно настроить болиды перед решающей квалификацией.