Популярная российская певица, видеоблогер, актриса и телеведущая Юлия Гаврилина, более известная как Юлька Шпулька или GAVRILINA, опубликовала на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» первые фото после пластической операции.

22-летняя звезда поделилась с подписчиками двумя снимками, где впервые предстала без пластырей на носу после пластики. На первом снимке видеоблогер позировала в пол оборота с распущенными волосами. А на второй фотографии Гаврилина показала вторую сторону лица, собрав волосы сзади заколкой. При этом девушка дополнила свой образ легким макияжем в коричневой гамме.

Девушка не стала раскрывать подробности после перенесенной пластической операции. Однако поклонники не оценили изменения во внешности своего кумира. В комментариях некоторые подписчики написали, что теперь Гаврилина стала похожа на каждую вторую девушку после ринопластики. Еще один комментатор написал, что видеоблогер «потеряла изюминку».