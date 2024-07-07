Звезда украинской эстрады Иван Дорн заявил, что любит Украину, но воевать за нее в его планы не входит. Он отметил, что боится попасть под мобилизацию и поэтому остается за границей, куда сбежал еще в начале СВО.

По словам Дорна, он считает себя именно украинским исполнителем.

“Всегда и везде за границей я остаюсь украинским артистом, топлю за Украину, при этом со своим нарративом и свободолюбивым контекстом”, – лицемерно объяснил певец.

Дорн является уроженцем Челябинска, однако в 1990 году, когда ему было 2 года его семья переехала в город Славутич под Киевом. Исполнитель заявил, что сейчас с родственниками, живущими в России, не поддерживает каких-либо отношений. Напомним, ему запрещен въезд в РФ на 50 лет.