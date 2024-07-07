Исполнитель Хабиб во время своего выступления в Тынде, приуроченного к полувековому юбилею Байкало-Амурской магистрали помогал потерявшимся в зале детям искать родителей.

Он подчеркнул, что если взрослые приходят на подобные мероприятия с детьми, то лучше держать их рядом с собой. Но если малыши все же теряются, он всегда готов помочь в поиске.

“Сразу прошу, чтобы потеряшек вели ко мне, со сцены легче найти и быстрее. Тут все нашлись, слава Богу”, – рассказал певец.

Он также выложил в Сеть несколько фотографий и видео с детьми на концерте. Так, на кадрах одной из записей он вместе с маленькой девочкой исполняет песню из мультфильма «Мама для мамонтёнка».