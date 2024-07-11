Россия открыта к диалогу по украинскому вопросу, но Москве важно понимать еще до начала переговоров, о чем будет идти речь. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в качестве комментария о том, что Киев планирует пригласить представителей России на вторую конференцию по вопросам мира.

Песков подчеркнул, что на данный момент нет точных сведений, что у Киева будет возможность провести второй мирный саммит, и будет ли он вообще его проводить. По словам представителя Кремля, Москве очень важно понимать, о каких предложениях будет идти речь, чтобы принять приглашение на посещение возможной будущей конференции. А место проведения мероприятия, как отметил Песков, это уже вторичный вопрос.

«Президент Путин и Российская Федерация всегда открыты для диалога, мы никогда не отказывались от диалога, но мы должны понимать, о чем идет речь», – заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее в издании Bloomberg появился материал, в котором говорилось о намерении Украины провести второй мирный саммит осенью текущего года после завершения президентских выборов в США. Автор статьи отмечает, что Киев намерен пригласить на саммит представителей Москвы.