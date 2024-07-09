Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что заявления украинской стороны об ударе по детской больнице в Киеве являются беспочвенными. По словам Пескова, ВС России наносят удары лишь по военным целям и объектам, имеющим военный потенциал для киевского режима.

Представитель Кремля напомнил журналистам, что во всех вопросах, имеющих отношение к специальной военной операции, следует руководствоваться официальным заявлениям Минобороны России. Он подчеркнул, что российское оборонное ведомство исключает какие-либо удары российскими силами по гражданским целям на территории Украины.

«Мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе… имеющим отношение к военному потенциалу режима», – заявил Песков.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что вся информация о намеренном ударе ВС России по гражданским целям на территории Украины является ложью. Киев прикрывается этой ложной информацией, скрывая тот факт, что разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО.