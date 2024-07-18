Присутствие в бассейне Черного моря натовских кораблей представляет собой дополнительную угрозу для безопасности Российской Федерации, особенно в текущих обстоятельствах. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, концентрированное присутствие военных кораблей Румынии и Болгарии, входящих в состав НАТО, в акватории Черного моря представляет собой дополнительную угрозу для России. Поэтому Москва будет обеспечивать собственную безопасность всеми имеющимися средствами.

Песков напомнил, что нахождение в акватории Черного моря военных кораблей нечерноморских стран регулируется конвенцией Монтрё, за соблюдением которой следит Турция. Официальный представитель Кремля отметил, что в настоящий момент турецкие власти исправно следят за соблюдением конвенции.

Напомним, что в соответствии с конвенцией Монтрё в мирное время нахождение в акватории Черного моря военных кораблей нечерноморских стран ограничено сроком в три недели. При этом в чрезвычайных обстоятельствах Турция оставляет за собой право полностью запретить проход через проливы Босфор и Дарданеллы военных кораблей.