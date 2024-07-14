Как сообщает Телеграм-канал «REVERSE SIDE OF THE MEDAL», в небе над Одессой уже были замечены натовские истребители F-16. Как минимум четыре военных американских самолетов уже присутствуют в районе одесской области.

«F-16 как минимум неделю летают в Одессе. Скорее всего, их будут применять по Крыму. Там проще мониторить ситуацию, когда вокруг вода и при сбитии самолёта спасательную операцию провести проще…», – говорится в посте Телеграм-канала.

По мнению экспертов, большое количество американских истребителей вряд ли будет передано Киеву. Причиной являются серьезные логистические проблемы. Американское издание Bloomberg сообщало, что к концу лета Киев должен получить 6 единиц F-16. А всего западные союзники Украины обещали передать 20 самолетов до конца 2024 года. Отмечается, что до получения натовских истребителей на территории Украины должны быть подготовлены взлетно-посадочные полосы соответствующего качества и полноценные укрытия для самолетов.