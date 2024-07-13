Сроки разработки новой американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35 Sentinel сдвигаются, поскольку реальная стоимость проекта оказалась намного больше расчетной. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

Пентагон оказался в затруднительном положении, поскольку отказаться от проекта разработки новой МБР нельзя из-за отсутствия альтернатив, однако оставлять все без изменений тоже нельзя, поскольку расчетная стоимость была значительно превышена. В настоящий момент проект был отправлен на доработку для корректировки его финальной стоимость.

Разработкой новой МБР для Пентагона занимается компания Northrop Grumman. Первоначальный расчет стоимости проекта оценивался в 77,7 миллиардов долларов, однако компания-разработчик не уложилась в данную сумму. В настоящий момент идут разговоры об увеличении проектной стоимости до 140,9 миллиарда долларов. При этом эксперты опасаются, что данной суммы также будет недостаточно и необходимо выделить не менее 160 миллиардов. В итоге стоимость одной новой ракеты LGM-35 Sentinel будет составлять не 118 миллионов долларов, а 214.