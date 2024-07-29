Патриарх Кирилл, выступая на молебне у памятника равноапостольному князю Владимиру в Москве, призвал к укреплению христианской идентичности России. Об этом сообщает официальный сайт Московского патриархата. В своей речи Патриарх выразил обеспокоенность по поводу современных угроз традиционным ценностям.

В своей речи он подчеркнул важность сохранения духовных основ общества:

«Это наша общая ответственность, мои дорогие! Потеряем свою христианскую идентичность — потеряем и Россию. Не каменные или деревянные статуи, но иных кумиров нам необходимо сокрушать сегодня».

Глава Русской православной церкви напомнил о значении дня 28 июля, когда отмечается подвиг князя Владимира, отвергшего идолопоклонство и язычество более тысячи лет назад. Патриарх сравнил древние вызовы с современными, указывая на опасности, которые представляют стремление к потреблению, нравственная развращенность и эгоизм.

Патриарх Кирилл также затронул тему влияния современных технологий, которые, по его мнению, способствуют распространению вредных идей среди молодежи, что противоречит их гармоничному развитию. Он подчеркнул, что новые медиа и технологии могут играть роль современных идолов, которые отвлекают молодое поколение от духовных и культурных ценностей.