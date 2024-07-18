В Одессе на принципиально новый уровень вышла партизанская война. Пророссийское подполье все активнее устраивает акции против ВСУ и Территориальных центров комплектования (бывшие военкоматы) рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Он отметил, что в ночь на 17 июля был установлен рекорд по уничтожению автомобилей, принадлежащих военным и сотрудникам ТЦК. Сгорело сразу 5 машин и что-то подсказывает, что это не предел.

Еще три машины сгорели в Днепропетровске, где партизаны также действуют весьма активно. Ранее были сообщения о диверсиях против ТЦК и в других города Украины.

В Одессе за две недели это был уже седьмой поджог. Военкор уверен, что это дело рук лояльно настроенного к России населения города.