Легендарный защитник “Милана” и сборной Италии Паоло Мальдини назвал лучшего игрока современности. Ему пришлось выбирать между португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.

Мальдини напомнил, что в последние годы “Золотой мяч” лучшего футболиста планеты постоянно выигрывал кто-то из этих игроков. Но Месси все же сильнее, чем португалец.

“Лео, на мой взгляд, превосходит Криштиану. Роналду – топ-игрок и сильная личность, но я предпочитаю Месси”, – заявил итальянский футболист.

Сам Мальдини с 2018 по 2023 год работал в структуре “Милана” сперва директором по развитию, а затем техническим директором. В его активе – победа в Golden Boy Awards 2022 в номинации “Лучший европейский менеджер”. В прошлом году экс-игрок покинул родной клуб.

Месси является рекордсменом по количеству завоеванных “Золотых мячей”, он получал эту награду 8 раз. Роналду – только пять.