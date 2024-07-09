Момент побега бойцов ВСУ с укрепрайона в Часовом Яре попал на видео. Военный корреспондент Руслан Татаринов опубликовал в своем Телеграм-канале видеозапись, как украинские военные убегают со своих опорных пунктов в районе «Канал» населенного пункта «Часов Яр». На протяжении длительного периода боевики ВСУ удерживали позиции в многоэтажных зданиях. Но российские силы обратили противника в бегство.

На видеозаписи можно увидеть, как ВСУшники покидают свой укрепрайон, а ВС РФ продолжают обстрел колонны противника, пытающегося скрыться.

На протяжении нескольких месяцев продолжаются ожесточенные сражения за контроль над Часовым Яром. Российские бойцы планомерно выдавливают противника с «насиженных» позиций, освобождая метр за метром.

Президент Украины Владимир Зеленский дал приказ главкому ВСУ удержать Часов Яр любой ценой. Поэтому украинские формирования, держащие оборону в этом населенном пункте, терпят колоссальные потери.