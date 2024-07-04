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4 июля криптовалюта Биткоин опустилась до позиции в 58250 долларов. Так низко она не падала с февраля текущего года, все это время наблюдался рост с незначительным снижением.

Эксперты называют главной причиной падения Биткоина “драму Байдена”, который после провальных дебатов с Дональдом Трампом начал задумываться о снятии своей кандидатуры с выборов президента США.

Кроме того, трейдеры могли сделать паузу в торговле, надеясь на возвращение к президентской должности Трампа, поддерживающего криптовалютный рынок.

“Вероятность того, что на место Байдена придет более сильный кандидат от демократов, который, возможно, не будет поддерживать криптовалюты, является одним из факторов”, – заявил эксперт Ричард Гэлвин.