Откуда на Эвересте морские окаменелости и почему Чимборасо выше

Окаменелости морских животных, найденные на вершине Эвереста, относятся к ордовикскому периоду, происходившему на Земле примерно 488 миллионов лет назад. Но это вовсе не значит, что уровень океана был когда-то выше этой горы. Источник: Ca m’interesse.

Найденные на Эвересте окаменелости включают трилобитов, брахиопод, остракод, а также криноидей. Их присутствие на горной вершине объясняется таким явлением, как тектоника плит. Эти морские окаменелости доказывают, что миллионы лет назад горные породы действительно были под водой, но самой горы тогда не существовало.

Со временем тектоника плит привела к тому, что эта территория поднялась на высоту более 8000 метров над уровнем моря. Миллионы лет назад Индийская и Евразийская плиты столкнулись, подняв скальные породы вверх и образовав Гималайский хребет с Эверестом. А уже низкие температуры сохранили морские окаменелости в составе породы.

Самая высокая гора Земли

На нашей планете гималайские горные хребты делят азиатский континент пополам и проходят через многие страны от Пакистана до Тибета. В этом заснеженном регионе царит Эверест, считающийся самой высокой вершиной в мире с момента ее открытия в XIX веке. И хотя высота Эвереста составляет 8849 метров, фактически это не самая высокая гора в мире.

Высота эквадорского вершина вулкана Чимборасо (на фото), самого высокого естественного объекта Земли, составляет 6263 метра. И хотя он не кажется таким же высоким, как Эверест, его вершина возвышается над этим почти что девятитысячником.

В действительности Земля не круглая, а скорее сферической формы, слегка выпуклой у экватора, где радиус нашей планеты больше, чем у полюсов. Вулкан Чимборасо находится ближе к экватору, чем Эверест, а значит его вершина находится дальше от центра Земли, чем вершина Эвереста.