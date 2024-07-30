В Мали произошла кровавая стычка между бойцами ЧВК “Вагнер” и туарегами в районе Тин-Заутин. Ситуация обострилась с 22 по 27 июля, когда “музыканты” вместе с малийской армией вступили в бой с численно превосходящим противником.

В первый же день российские бойцы нанесли сокрушительный удар по джихадистам, вынудив их к отступлению. Однако песчаная буря, начавшаяся неожиданно, позволила боевикам перегруппироваться и нарастить силы до тысячи человек. В ответ “Вагнер” запросил дополнительные силы для поддержки своих бойцов.

25 июля произошла вторая волна нападений, которую удалось отразить. Однако последующие два дня ознаменовались интенсивными обстрелами, в том числе с использованием тяжелого вооружения и беспилотных летательных аппаратов, а также атак “шахид-мобилей”. Это привело к значительным потерям среди вагнеровцев и малийских войск.

Ситуация ухудшилась до критической точки к 27 июлю, когда от бойцов поступило последнее сообщение.

“Остались втроём, продолжаем вести бой”, – рассказали они.

По данным источников, командир отряда Сергей “Пруд” Шевченко погиб, а несколько наемников были захвачены в плен. Их удалось выкупить у туарегов, которые активно участвовали в сражении.

Предыдущие сообщения говорили о том, что “Вагнер” потерял в засаде 20 человек, а столько же было взято в плен. Туареги, обычно отступавшие в Алжир, на этот раз были заблокированы алжирскими войсками, что вынудило их к открытому столкновению. Песчаная буря серьезно осложнила использование авиации, в результате чего одна из колонн вагнеровцев оказалась отрезанной и попала в капкан.