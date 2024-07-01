Украинские нацисты используют для ударов по Брянской и другим приграничным областям России беспилотные аппараты всех видов, рассказал глава Управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии Андрей Северинчик.

Он отметил, что дроны, имеющие большую дальность поражения целей, позволяют Киеву атаковать не только российские приграничные регионы, но и территорию Белоруссии. Однако Россия уже ставит необходимые заслоны, чтобы не допустить подобных атак.

Столица РФ уже надежно защищена от вражеских ударов. Теперь выстраивается система противодействиям дронам в тех областях, которые граничат с Украиной и постоянно находятся на прицеле у Киева.

Так, только в ночь на 1 июля Брянскую область пытались атаковать 4 беспилотника ВСУ. Однако все они были успешно уничтожены дежурными средствами ПВО.