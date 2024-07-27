Евросоюз, предоставляя Киеву помощь за счет доходов от замороженных российских активов, делает это с осторожностью, чтобы избежать резкой реакции Москвы. Об этом рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в интервью РИА Новости.

Осадчий отметил, что доходы от замороженных активов принадлежат России так же, как и сами активы. ЕС действует осторожно, чтобы минимизировать потенциальные последствия от использования этих средств.

Переговоры о применении российских активов в интересах Украины длились долго. В итоге, Евросоюз решил выделять средства частями. Однако из-за позиции Венгрии, выступившей против использования этих средств для закупки оружия, европейским странам пришлось найти сложное юридическое решение. В результате деньги получат не напрямую в Киев, а в те европейские страны, которые поставляют оружие Украине. Так, коммерческая сделка будет оплачена российскими средствами, но формально деньги останутся в Европе.

Эта осторожная тактика подчеркивает напряженность в отношениях между ЕС и Россией. Максим Осадчий подчеркнул, что такая стратегия позволяет ЕС действовать в интересах Украины, не вызывая при этом чрезмерного обострения с Москвой. Тем не менее, риски остаются высокими, и дальнейшие действия ЕС будут зависеть от реакции России на текущие шаги.

Ситуация остается сложной и многослойной. Евросоюз ищет баланс между поддержкой Украины и сохранением дипломатических возможностей для диалога с Россией. В условиях продолжающегося конфликта, каждое решение имеет значительное влияние на международные отношения и внутреннюю политику стран-участниц.

Таким образом, выделение помощи Киеву за счет российских активов является одной из самых спорных и сложных тем современной европейской политики.