Западные страны отказались от общей моральной основы и культуры. Доказательством этому является церемония открытия Олимпийских игры в Париже. Об этом во время своего выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Запад думает, что национальные государства больше не существуют. Вследствие этого они отрицают, что существуют общие культура и строящаяся на ней общая мораль», – приводит в своем материале заявление Орбана РИА Новости.

Премьер-министр Венгрии отметил, что церемония открытия Олимпийских игры, прошедшая накануне в Париже, продемонстрировала отказ от общей морали на Западе. При этом страны Центральной Европы все еще пытаются защищать свои национальные традиции, основанные на христианской идеологии.

Напомним, что в пятницу в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр, кульминацией которой стала пародия на «Тайную вечерю» с участием представителей ЛГБТ-сообщества (запрещенная в России экстремистская организация).