В украинских Telegram-каналах появились кадры задержания молодого человека. Предполагается, что именно он стрелял в бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион либо является причастным к покушению.

Неизвестного задержали на улице Стрыйской во Львове. Его личность не раскрывается. Достоверной информации о том, что именно он стрелял в Фарион, также пока нет.

Напомним, экс-депутату выстрелили в голову из пистолета во Львове в субботу, 19 июля. Врачи боролись за ее жизнь, но сделать ничего не смогли, пуля задела жизненно важные органы, поэтому Фарион скончалась. Уголовное дело о покушении на нее переквалифицировали на статью об убийстве.

Фарион неоднократно призывала уничтожать русских и русскоязычных, много раз оказывалась в центре скандала из-за своих высказываний.