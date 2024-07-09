Пять дронов ВС Украины ударили по нефтеперерабатывающему заводу в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. Сейчас на месте атаки работают экстренные службы, занимающиеся тушением двух пожаров.

Telegram-канал Mash опубликовал кадры последствий этой атаки, уточнив, что дронов было не меньше пяти. Причем они заходили на цель поочередно, один за другим. На записи видно, как один из беспилотников падает вниз, после чего вспыхивает пламя. Сотрудники МЧС делают все возможное для быстрой ликвидации возгораний.

Ранее об атаке на Калач-на-Дону сообщил также Telegram-канал Shot, отметив, что украинские террористы намеренно били по местной нефтебазе. Информации о том, были ли сбиты беспилотники, а также о пострадавших, пока нет, обстоятельства атаки уточняются. Официальных данных о ней также не поступало.