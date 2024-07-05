В Telegram-канале Fighterbomber опубликована запись переговоров пилотов российских истребителей Су-34, которых Киев пытался атаковать зенитно-ракетными комплексами Patriot и NASAMS.

От экипажа одного из бомбардировщиков требовалось сбросить точно на цель планирующие авиабомбы ФАБ-500 либо ФАБ-250. Однако самолет прикрытия сообщил, что Су-34 атакуют украинские ЗРК.

На высоте в 5000 метров экипажу передали, что курс чист и можно продолжать операцию. Но практически сразу были обнаружены западные комплексы ПВО, причем они уже заметили самолеты ВКС и были готовы запускать зенитные ракеты.

Летчики начали выполнять головокружительные маневры и выпускать тепловые ловушки. Одну из зенитных ракет сбила российская ПВО, еще две продолжали полет.

«Вторая тоже рядом взорвалась, тряхануло здорово. Нормально всё, передай, что в набор пошёл», — спустя несколько секунд передал “Крыше” командир экипажа.

При этом пилоты уже были готовы катапультироваться, так как противник чуть не попал по истребителю из Patriot и NASAMS. Но все обошлось хорошо, самолеты благополучно вернулись на базу после выполнения задачи.