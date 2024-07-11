Примерно в ноябре ВСУ могут задействовать американские истребители F-16 для ударов по Курской, Ростовской, Белгородской областях, а также по Краснодарскому краю и Крыму. Первая партия этих самолетов уже прибыла в Румынию, где размещается временно. Мало того, уже начались тренировочные полеты.

Для них применяются специально поставленные из Дании учебные версии F-16. На протяжении четырех месяцев украинские пилоты будут летать на них, а к ноябрю пересядут на боевые истребители и будут атаковать приграничные области России, рассказал портал mk.ru.

Все эти удары будут пиар-акциями, которые направлены на создание “красивой картинки” для западных средств массовой информации. При этом контроль за боевыми вылетами будет осуществляться Польшей, которой не терпится вступить в противостояние. На нее возлагается отслеживание полетов от польской границы на глубину в 50 км на территорию Украины.

Военные эксперты считают, что эти планы так и останутся на бумаге, так как Россия не намерена сидеть и ждать вражеских атак. Румынию, принявшую самолеты для ВСУ, ожидает операция “Граф Дракула” с множеством неприятных для Бухареста сюрпризов.