Краснодарский край, Тюмень и Подмосковье оказались регионами, в которых россияне летом 2024 года чаще всего бронируют номера в отелях “все включено”. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Анапа уверенно занимает первое место в составленном рейтинге. Там на период с июля по сентябрь зафиксировано 32,2 процента бронирований.

Тюмень оказалась на второй позиции с результатом в 17,2 процента. Этот город в Сибири привлекает путешественников термальными источниками.

На третьем месте – курорт Витязево в Краснодарском крае (9,2 процента бронирований).

Также россияне выбирают отели “все включено” в подмосковных Звенигороде, Пересвете, Солнечногорске и Воскресенске. В десятку вошли и курорты Геленджик, Адлер и Мацеста, расположенные на Черном море.

За рубежом россияне чаще всего выбирают отели “все включено” в Турции. Самыми популярными курортами в этой стране оказались Бодрум, Анталья и Кемер.