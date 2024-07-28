Тренировочный заплыв триатлонистов в рамках проведения Олимпийских игры в Париже был отменен из-за плохого качества воды в реке Сена. Об этом в своем материале сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы оргкомитета Олимпиады.

Спортсмены не смогут провести тренировку с целью ознакомления в водах Сены из-за ее плохого качества. Местные власти в кооперации с организационным комитетом Олимпиады и Международной федерацией триатлона приняли решение об отмене ознакомительного мероприятия по триатлону, которое было запланировано в реке Сена. Официальная причина: «уровень воды в реке дает достаточных гарантий».

При это организаторы соревнований уверены, что основную часть заплывов, проведение которых запланировано на 30 и 31 июля, можно будет проводить в реке Сена.

Напомним, что 26 июля состоялась торжественная церемония открытия Олимпийских игр в Париже. Во время представления спортивные делегации проплыли по реке Сена на кораблях.