В этом году пляжи самых популярных черноморских курортов в России проходят настоящее испытание на прочность из-за огромного наплыва туристов. На один квадратный метр пляжа в Анапе приходится до десяти отдыхающих. При этом по нормам один турист должен занимать не менее пяти квадратных метров. Подробности в своем материале сообщает издания «Коммерсантъ».

«Мы приехали на курорт, наверное, часов в 8 утра и сразу пошли на пляж. И вот уже в это время людей было много, а к 10 часам уже не осталось свободных лежаков», – приводит слова Ирины, приехавшей в Адлер на отдых, автор статьи.

По информации Российского союза туриндустрии, Анапа находится на первом месте по росту количества прибывающих туристов. В прошлом году черноморский курорт принял около 5 миллионов рублей. При этом на текущий сезон мэрия прогнозирует рост на 25%. Растущий интерес к Анапе среди россиян обусловлен активным строительством пятизвездочных гостиниц, предлагающих отдых в формате «все включено».

Однако этим летом в Краснодарском крае перепалёнными оказались не только пляжи, но и дороги. Из-за постоянного роста стоимости билетов на железнодорожный и авиатранспорт многие туристы выбирает путешествие на личном автомобиле. При этом дороги регионе не способны справиться с возросшим количеством автомобилистов. На многих участках дорог образовались огромные пробки из-за незаконченных ремонтных работ.