Российские артиллеристы поразили в окрестностях населенного пункта Урожайное, расположенного в ДНР, «жирную цель» ВСУ – самоходную артиллерийскую установку 2С22 «Богдана». Подробности уничтожения украинской САУ в беседе со специальным корреспондентом RT Александром Пискуновым рассказал офицер ВС РФ с позывным «Воробей».

По его словам, во время боев за населенный пункт Урожайное артиллеристам ВС РФ удалось поразить новейшую украинскую САУ 2С22 «Богдана». Офицер отметил, что первоначально разведывательный БПЛА обнаружил цель, которую противник пытался спрятать в лесопосадке. Когда ВСУ вывели САУ на огневую позицию, ее координаты получили российские артиллеристы.

В результате точного попадания из САУ 2С5 «Гиацинт-С» ВС РФ цель была обездвижена. Далее украинская самоходная артиллерийская установка была полностью уничтожена в результате удара барражирующим боеприпасом «Ланцет». На кадрах объективного контроля можно увидеть, что украинская САУ полностью сгорела.