Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (Ultimate Fighting Championship) Нейт Диаз провел боксерский поединок против своего соотечественника из Соединенных Штатов Америки Хорхе Масвидаля. Диас вышел победителем и решил бросить вызов следующему оппоненту.

Два экс-бойца UFC провели встречу по правилам бокса в Анахайме. Поединок длился все десять раундов, а победитель был определен решением судей, поскольку никто из соперников не смог провести успешный нокаут. В конце боксерского поединка судьи отдали предпочтение Нейту Диазу – 95-95, 97-93 и 98-92.

«Классно, что я сделал свою работу. Миссия выполнена. Спасибо Калифорнии, здесь я всегда чувствую поддержку. Одна сплошная любовь», – заявил в конце боя Нейт Диаз.

Также Диаз успел бросить вызов следующему сопернику, с которым он хочет встретиться в ринге – Джейку Полу. По его словам, он хочет стать лучшим бойцом в мире в своей весовой категории, поэтому сделает все возможное для этого.