Один из участников митинга в Пенсильвании рассказал, что по Дональду Трампу стрелял снайпер, который занял позицию на крыше здания напротив.

Очевидец заявил также, что в течение 15 минут пытался убедить сотрудников Секретной службы и полиции, что на Трампа готовится покушение, однако они игнорировали его предупреждение.

Он им сообщил, что на крышу забирался неизвестный мужчина, однако проверять представленную информацию никто не стал.

Гражданин США Мэтью Крукс стрелял в Трампа из снайперской винтовки с расстояния в 100 метров. Его нейтрализовали сотрудники Секретной службы сразу после выстрелов. Кандидат в президенты был ранен в ухо, один из зрителей погиб, еще двое получили тяжелые ранения и находятся в критическом состоянии.