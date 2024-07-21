Стало известно, сколько денег Украина готова платить за диверсии на территории России. Гражданин Италии и РФ Руслан Сидики, который в 2023 году подорвал железную дорогу под Рязанью, заявил, что должен был получить 15 тысяч долларов США.

В полиции рассказали агентству ТАСС, что Сидики был задержан и чистосердечно признался в содеянном. Он сообщил, что по собственной инициативе вышел на украинские спецслужбы в надежде подзаработать денег.

Ему предложили 15 тысяч долларов за подрыв, однако после завершения акции денег Сидики так и не получил.

Правоохранители рассказали, что подорвать железнодорожное полотно Сидики удалось с третьего раза из-за технических неполадок. При этом под удар попал поезд с удобрениями. Первые два состава везли вооружение, технику и личный состав ВС РФ.