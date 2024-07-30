Западные СМИ сообщают о предстоящем поступлении в Украину американских истребителей F-16. Однако, как указывает The New York Times, из-за дефицита квалифицированных пилотов в ближайшее время Киев сможет эффективно задействовать лишь десять из них.

Издание подчеркивает, что, хотя планы по передаче самолетов остаются неопределенными, ожидается, что США, Нидерланды и Дания в 2024 году завершат подготовку около 20 пилотов. При этом каждый истребитель обычно требует двух летчиков — для чередования задач тренировки и боевых вылетов.

Помимо этого, NYT отмечает, что из-за потенциального риска усиления российских ударов по аэродромам, некоторые из полученных самолетов будут размещены на защищенных базах за пределами Украины, чтобы служить резервом для Вооруженных сил страны.

The Washington Post также комментирует, что даже с прибытием F-16 Киев вряд ли сможет изменить ситуацию на поле боя. Согласно изданию, число передаваемых истребителей окажется недостаточным для значительного воздействия на баланс сил, особенно учитывая наличие у России обширного арсенала средств ПВО, способных противостоять новым самолетам.