Корреспонденты американского издания The New York Times пообщались с украинскими военными и выяснили, что попытки удержать Крынки в Херсонской области и создать там плацдарм были совершенно бессмысленными и жестокими.

Боевики ВСУ несколько месяцев пытались удержать позиции в этом населенном пункте, постоянно находясь под сокрушительным огнем российской артиллерии и авиации. Плацдарм оказался уязвим, поэтому удерживать его не было никакого смысла. Но командование упрямо отправляло туда одно подразделение за другим фактически вручая военнослужащим билеты в один конец.

Один из бойцов ВС сообщил, что позиции находились под огневым контролем ВС РФ, которые наносили удары постоянно, громя любые фортификации. Также простой мишенью для российских военных были и лодки, которые безо всякого прикрытия пересекали Днепр. Большая их часть так и не добралась до пункта назначения.