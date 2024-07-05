Актер Сергей Никоненко прокомментировал идею министерства просвещения переснять 30 советских фильмов. В список попала и картина “Завтра была война”, в котором главную роль блистательно исполнил артист, сообщил портал РБК.

Он призвал немедленно уволить министра просвещения Сергея Кравцова, назвав подобные идеи вредительством.

По мнению Никоненко, репродукции и копии невозможно сделать лучше, чем оригинал. Поэтому снимать нужно что-то новое, что-то свое, не трогая советскую классику. Если это новое будет лучше старого, это принесет кинематографу только пользу.

В списке фильмов, которые министерство предложило переснять, также фигурируют картины “Летят журавли”, “Кортик”, “Как закалялась сталь”, “Горячий снег”, “Судьба человека” и прочие.