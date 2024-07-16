Автор издания The National Interest Дэвид Харвилиц опубликовал статью, в которой высказал мнение о необходимости восстановление отношений Соединенных Штатов и их союзников с Российской Федерацией. По его словам, предстоящий переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине является отличной возможностью для Вашингтона и его союзников восстановить диалог с Москвой и урегулировать взаимоотношения.

«Пока Вашингтон и его союзники ищут формулу урегулирования ситуации на Украине на условиях, приемлемых для всех сторон, они должны воспользоваться этим миротворческим процессом», – пишет Харвилиц.

Колумнист в своей статье обратился к американскому правительству с призывом обратить внимание на фактор беспокойства Москвы из-за планов по расширению Североатлантического альянса. Он уверен, что решение данного вопроса является одним из решающих факторов по урегулированию ситуации на Украине. Кроме того, Харвилиц отметил невозможность достижения мира с Россией, если Запад будет постоянно угрожать Москве.