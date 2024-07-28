Елена Сурская, опытный невролог, поделилась важной информацией о деменции и распространенных ошибках в ее диагностике в интервью изданию АиФ. Она акцентировала внимание на том, что деменция – это органическое повреждение мозга, вызывающее серьезные нарушения в речи, ориентации и мышлении. Наиболее известные формы этого заболевания – болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция.

Сурская указала на частую путаницу между деменцией и естественной возрастной забывчивостью, которая не мешает повседневной активности. Отдельно врач выделила депрессию, при которой снижение когнитивных функций является временным. Среди пожилых такое состояние требует особого внимания.

Кроме того, невролог привела примеры заболеваний, чьи симптомы часто принимают за деменцию. Делирий и идиопатическая гидроцефалия могут вызвать нарушение мышления, но они не являются основными и необратимыми симптомами. При наличии проблем со щитовидной железой человек может стать невнимательным и столкнуться с ухудшением памяти.

Сурская настоятельно рекомендовала обращаться за медицинской помощью для точной диагностики и подбора адекватного лечения, предупредив о рисках самолечения. Она подчеркнула, что многие нарушения мозговой деятельности обратимы при правильном лечении основного заболевания.