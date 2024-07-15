Врач-невролог Ольга Мартьянова рассказала порталу Kp.ru, что происходит в сильную жару с человеческим организмом.

Она пояснила, что при повышении температуры мозг начинает сильно экономить ресурсы, он запускает защитные механизмы, которыми и объясняется нежелание работать в жару, снижение концентрации внимания и ухудшение памяти, сонливость и вялость.

В мозг из-за замедления кровотока поступает гораздо меньше кислорода, что также ведет к негативным последствиям. Гормоны серотонин и дофамин, отвечающие за эмоции, начинают работать разбалансировано, из-за чего человек становится раздражительным, тревожным, его может одолевать тока или накрывать агрессия к окружающим.

Западные ученые неоднократно проводили исследования и выяснили, что в сильную жару увеличивается количество убийств на улица и жестоких драк.