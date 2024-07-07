В рамках одной четвертой финала Евро-2024 5-го июля состоялась встреча сборных Испании и Германии, в которой победителями оказались испанские футболисты. Однако более 300 тысяч футбольных фанатов из Германии подписали петицию с требование переиграть матч. Об этом в своем материале сообщает издание Sky Sport Germany.

Немецкие болельщики уверены, что во время матча главный арбитр Энтони Тейлор допустил несколько грубых ошибок, которые повлияли на результат встречи сборных. Главная претензия фанатов из Германии к судье заключается в неназначенном на 106-й минуте матча пенальти в ворота испанской сборной за игру рукой. Полузащитник немецкой сборной Джамал Мусиала попал мячом в руку испанскому защитнику Марку Кукурелье.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а в конце второго овертайма сборная Испании смогла забить решающий гол. Немецкие фанаты уверены, что неназначенный пенальти привел к поражению их команды на Евро-2024.