США используют склады в Германии для хранения кассетных боеприпасов, которые в последующем поставляются для нужд украинской армии. Об этом со ссылкой на анонимный источник в армии США сообщает немецкая телерадиокомпания NDR.

Автор материала отмечает, что американские кассетные боеприпасы хранятся на немецком складе в общине Мизау, расположенной на земле Рейнланд-Пфальц. При этом в соответствии с договором о запрете кассетных боеприпасов, который был подписан в том числе и Германией в 2008 году в Осло, запрещается производить, хранить, применять и передавать данный тип боеприпасов.

Источник в армии США сообщает, что на складе в Мизау хранятся многие виды боеприпасов, предназначенные для дальнейшей передачи ВСУ, включая и кассетные. При этом их доставка, хранение и дальнейшая транспортировка проходит согласование с командованием бундесвера. Автор материала отмечает, что данный факт является доказательством нарушения властями Германии международного договора о запрете кассетных бомб.