Военному корреспонденту Владимиру Романову пришлось извиняться перед чеченским спецназом “Ахмат”. Ранее он заявил, что там служат в основном “тиктокеры”, которые прячутся за спинами солдат срочной службы на границе Белгородской области.

По словам Романова, он лично пообщался с командиром “Ахмата” и понял, что был неправ, выдавая такие нелестные характеристики. Чеченский спецназ стоит “на нуле” вместе со срочниками, неся все тяготы и лишения службы.

Также он подчеркнул, что не разобрался в ситуации изначально и поэтому высказал неверное предположение, что подразделения “Ахмата” стоят за срочниками.

Ранее было опубликовано видео, на котором бойцы спецназа “Ахмат” проводили мероприятия по зачистке многоэтажного здания в охваченном боями Волчанске Харьковской области от боевиков ВСУ.